2020/05/23 | 15:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت الحكومة الاسبانية، اليوم السبت، عن موعد عودة الدوري الاسباني “الليغا” اعتباراً من 8 يونيو/ حزيران المقبل.وأبلغت رابطة الدوري الإسباني الأندية أنه بأمكانها بدء التدريبات في مجموعات تصل إلى عشرة لاعبين بحد أقصى بدءا من 18 مايو/ أيار بناء على توصية مسؤولي الصحة.وعاد اللاعبون في الدرجة الأولى والثانية إلى ملاعب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن موعد عودة الدوري الإسباني رسمياً،، وكورونا قد يعيق برشلونة والريال) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن موعد عودة الدوري الإسباني رسمياً،، وكورونا قد يعيق برشلونة والريال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).