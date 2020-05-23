دراسة: عقار روج له ترمب على أنه علاج لكورونا يزيد خطر الوفاة

2020/05/23 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اثبتت دراسة طبية أميركية خطأ ما روج له الرئيس دونالد ترمب، بشأن فاعلية عقار الملاريا في علاج فبروس كورونا.

وأكدت دراسة نشرتها دورية “لانسيت” الطبية، ان عقار هيدروكسي كلوركين، الذي قال ترمب انه تناوله، وحث الاخرين على استخدامه، يرتبط بزيادة خطر الوفاة للمصابين بالفيروس، لأن مستخدميه كانوا أكثر عرضة لوفاة مقارنة بنظرائهم الذين لم يتناولوا العلاج، فيما أوضح القائمون على الدراسة أنهم لا يستطيعون الجزم فيما اذا كان العقار ذا فائدة للمصابين بعدوى الفيروس، مع وجود حاجة إلى تأكيد سريع من التجارب السريرية العشوائية.

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