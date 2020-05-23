2020/05/23 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الايراني، حسن روحاني، إعادة فتح الأماكن المقدسة في إيران أمام الزوار يوم الأحد وذلك بعد إغلاق دام لمدة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية تصريحات روحاني الذي قال بدأت مرحلة السيطرة على كورونا ان هناك ما يقرب من عشر محافظات في حالة جيدة وهي في مرحلة الاحتواء، والحكومة تواصل التشخيص ويستمر عزل المرضى في هذه المرحلة بكل جدية، من المهم بالنسبة للحكومة تحديد المرضى بشكل أكثر دقة وعزلهم ونقلهم إلى الحجر الصحي في منازلهم أو في بعض الحالات إلى المستشفى.

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