نائب عن الفتح: الكاظمي اختار 6 مرشحين لشغل الحقائب الشاغرة

2020/05/23 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تحالف الفتح، حسن شاكر، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شخص واختار ستة مرشحين وطرحهم على الكتل السياسية لشغل الحقائب الشاغرة في حكومته.

وقال شاكر، إن ستة مرشحين اختارهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وطرحهم على الكتل السياسية لشغل الوزارات الشاغرة في حكومته من أصل سبع حقائب وزارية شاغرة.

وأضاف، أن وزارة النفط لم يحسم أمرها حتى اللحظة، لان هناك عدة اسماء قدمت إلى رئيس مجلس الوزراء الكاظمي، مشيراً إلى أن الكتل السياسية بانتظار موعد عقد جلسة التصويت التي من المؤمل ان تعقد بعد عيد الفطر.

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