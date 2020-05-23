مكافحة الاجرام تطيح بمتهم في جريمة قتل وسلب شرق بغداد

2020/05/23 | 15:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت مكافحة إجرام بغداد القبض على متهم قام بتسليب شخص وقتله وسرقة 49 مليون دينار منه شرق العاصمة.وذكرت وزارة الداخلية ، ان مفارز مكتب مكافحة اجرام (الكرامة) نفذت واجبا مميزا من خلال مراقبة احد المتهمين المطلوبين ورصد تحركاته ثم القاء القبض عليه لقيامه بقتل احد المواطنين وتسليبه مبلغ 49 مليون دينار حيث استغل المتهم وجود الضحية مع الاموال في منطقة جميلة التجارية ونفذ جريمته، وقد تم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق احكام المادة (٤٠٦) ق.ع واحالته الى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل.

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