دير الزور: مجهولون يحرقون حقول القمح ويطلقون الرصاص على من يحاول إخمادها

2020/05/23 | 15:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم مجهولون مساء أمس الجمعة، على حرق حقول من القمح، في بلدة #الصبحة، بريف #دير_الزور الشرقي.وقال مراسل الحل نت: إن «الحرائق التهمت قرابة 15 دونماً من القمح، حيث أطلق مفتعلوها الرصاص باتجاه الأهالي في…

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