صحة ديالى تعلن عن تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا

2020/05/23 | 15:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اكد مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا لامرأة من حي التحرير وسط بعقوبة.واضاف العزاوي، انه بعد وصول نتائج التحاليل المختبرية لـ ٢ من العينات كانت الأولى موجبة والثانية سالبة.وبين العزاوي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم السبت، أن الدائرة بإنتظار وصول نتائج التحاليل المختبرية لعينات […]

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