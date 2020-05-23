2020/05/23 | 15:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم السبت، عدم وجود تغيير في إجراءات دوام الموظفين والحظر الجزئي بعد عيد الفطر المبارك.وقال التميمي ، إن”الدوام بالنسبة للموظفين بعد عيد الفطر يبقى 25 بالمئة”، مشيراً الى أن”حظر التجوال الجزئي هو السائد بعد العيد”.وأضاف التميمي، أن”عودة الدوام في الجامعات هو مجرد دراسة تم عرضها على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: لا تغيير في إجراءات الدوام والحظر الجزئي بعد عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة: لا تغيير في إجراءات الدوام والحظر الجزئي بعد عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).