ذكرى النكبة ويوم القدس العالمي وصفقة القرن ....!!!! - زياد عبد الفتاح الاسدي

2020/05/23 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي لم تكل وسائل الاعلام العربية في إحياء ذكرى النكبة لعقود عديدة فقط بالبكاء على فلسطين والتبشير بحتمية تحريرها من الاحتلال الصهيوني ...



فقد تبعتها بعد ذلك ولا سيما منذ توقيع إتفاقية أوسلو (أو المرحلة الاولى من صفقة القرن) , بتراجع من نوع مُذل وخطير سواء عند إحياء هذه الذكرى او عند إحياء يوم القدس على المُستوى الاعلامي العربي والفلسطيني , والذي شهد استبدال شعار التحرير بشعار تضليلي وتخديري في غاية ال ......





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