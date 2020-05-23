إقليم كوردستان: مصادر ظهور فيروس كورونا مرة اخرى غير واضحة وغير معلومة

2020/05/23 | 16:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت السلطات في اقليم كوردستان يوم السبت ان مصادر ظهور فيروس كورونا مرة اخرى في الاقليم الى الان غير معلومة، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والاجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس.

وقال وزير داخلية الاقليم ريبر احمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان "الغرض من اعلان الحظر الشامل للتجوال خلال ايام عيد الفطر الحد من تفشي فيروس كورونا".

واكد تزايد حالات الاصابة باالفيروس في الاقليم، مشيرا الى ان هذه الاصابات دليل على الفيروس انتشر في المجتمع، وقد تكون هناك اصابات في المناطق والمدن ونحن لا نشعر بها.

ونوه الوزير الى انه خلال الفترة السابقة تمكنا من حصر الفيروس ولكن الان الذي غير واضح وغير معلوم لدينا مصادر ظهور الفيروس مرة اخرى.

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