وزير المالية: الطبقات الفقيرة لن تكون مشمولة بخفض الرواتب

2020/05/23 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الفئات المشمولة بتخفيض الرواتب، وآليات الاستقطاع والتقليص والسحب الادخاري.

وأوضح علاوي في تصريح، ان تخفيض الرواتب لن يشمل الموظفين او المتقاعدين بالدرجات الدنيا، الذين يتقاضون راتبا يبلغ خمسمئة الف دينار فما دون، فيما سيشمل الخفض والمعالجة باقي الفئات من أصحاب الرواتب العليا التي وصفها بأنها تستهلك نصف الموازنة.

وأضاف علاوي ان الإجراءات الجديدة ستحاول تقليل الضرر على فئات الموظفين القريبة من الدرجة الخامسة، من خلال تقليص الخفض او سحبه إدخاريا وربطه بالتأمين الصحي او الاسكاني او الضمان الصحي.

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