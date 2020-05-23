2020/05/23 | 16:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اتهم نواب عرب وتركمان عن محافظة كركوك باسناد مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات مناصب الى اشخاص “متورطين بتزوير” الانتخابات في عام 2018.وقال النواب العرب والتركمان عن محافظة كركوك في بيان لهم وتلقته ( المستقلة)… ، إن “المنهاج الحكومي تضمن التزاما بإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة بعد استكمال الاجراءات، الا اننا فوجئنا بقيام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب يتحدثون عن اسناد مجلس المفوضين لاشخاص “متورطين بتزوير” ويطالبون الكاظمي بالتدخل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب يتحدثون عن اسناد مجلس المفوضين لاشخاص “متورطين بتزوير” ويطالبون الكاظمي بالتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).