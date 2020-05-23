روحاني: سنرد على أميركا لو استهدفت ناقلاتنا في الكاريبي

2020/05/23 | 16:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..هدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد على أميركا لو استهدفت ناقلاتها الأخيرة في البحر الكاريبي والتي في طريقها لنقل الوقود إلى فنزويلا.وأفاد موقع الرئاسة الإيرانية أن روحاني، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر، السبت، شدد بالقول على أنه “لو تعرضت ناقلاتنا النفطية في بحر الكاريبي أو أي نقطة بالعالم لاستفزاز أميركي فإنهم […]

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