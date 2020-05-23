رسميا.. بايرن ميونخ يعيد البرازيلي كوتينيو إلى برشلونة

2020/05/23 | 16:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينتس رومينيغيه، أن النادي البافاري لم يلجأ إلى خيار شراء البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني.وقال رومينغيه في تصريحات صحفية: “إن خيار شراء كوتينيو بقيمة 120 مليون يورو انتهت صلاحيته ولم نفعله”.وأردف: “الآن يجب أن نقوم بالتخطيط الداخلي على المستوى المالي”.ولم […]

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