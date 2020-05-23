2020/05/23 | 16:24 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجيبة نجيب: رئيس الوزراء اطلق 400 مليار دينار كرواتب لموظفي الإقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 16:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجيبة نجيب: رئيس الوزراء اطلق 400 مليار دينار كرواتب لموظفي الإقليم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجيبة نجيب: رئيس الوزراء اطلق 400 مليار دينار كرواتب لموظفي الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).