مراقبة الحكومة النيابية تكشف محاور وسبب إرسال وزير المالية للسعودية

2020/05/23 | 16:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة مراقبة الحكومة النيابية، السبت، سبب إرسال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي للسعودية، فيما بينت أهم محاور النقاش.وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الزيارة من المفترض إن تتم عبر وزير الخارجية ولكن تم تكليف وزير المالية لغياب وزير الخارجية”، لافتا إلى إن “علاوي هو نائب […]

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