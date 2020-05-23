مسلسل الحرب بين بكين وواشنطن: قرار صيني يصدم الولايات المتحدة

2020/05/23 | 16:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت وكالة رويترز، ان الحكومة الأمريكية أتهمت الصين بجعل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين “مستحيلاً”، يأتي هذا فيما ردت الولايات المتحدة بأمر أربع شركات طيران صينية تقديم جداول الرحلات الجوية مع الحكومة الأمريكية.ولم تصل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى حد فرض قيود على شركات الطيران الصينية لكنها قالت إن المحادثات مع […]

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