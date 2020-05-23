الاستنتاج والاستخلاص من دعوات الشيخ الخزعلي لاخراج القوات الامريكية من العراق

2020/05/23 | 16:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكرم حسنكمثيلاتها من الدعوات الخالصة لسماحة الشيخ قيس الخزعلي، تبقى دعوة اخراج القوات الامريكية من البلاد هي الاكثر اخلاصاً واهميةً كونها تحمل ابعاداً اكثر مما يروج له الاعلام المعادي الغربي، وهو ما كشفه سماحة الشيخ في وقت سابق حيث قال: إن “الجانب الأمريكي أرسل جواب غير معلن استعداد قواته للانسحاب بعد سنة وشهرين وقد تكون […]

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