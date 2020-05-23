2020/05/23 | 16:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، السبت، عدم وجود تغيير في إجراءات دوام الموظفين والحظر الجزئي بعد عيد الفطر المبارك، فيما أشار إلى ان حظر ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي يعلن تمديد الحظر الجزئي بعد العيد في العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي يعلن تمديد الحظر الجزئي بعد العيد في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).