2020/05/23 | 16:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب النائب السابق، مشعان الجبوري، اليوم السبت، بإيقاف صرف رواتب السجناء السياسيين ومعتقلي رفحاء التي تشكل بمجملها مبلغاً أعلى من القرض الذي منحته السعودية للعراق.وكتب الجبوري على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "اعلن وزير المالية عبد الامير علاوي ان العراق حصل من السعودية على قرض بثلاثة مليارات لتغطية عجز الرواتب".وأضاف "ملاحظة..مقدار الرواتب التي تدفع لما يسمى السجناء السياسيين والرفحاويين سنوياً اكثر من هذا المبلغ".​اعلن وزير المالية عبد الامير علاوي ان العراق حصل من السعودية على قرض بثلاثة مليارات لتغطية عجز دفع الرواتبملاحظةمقدار الرواتب التي تدفع لما يسمى السجناء السياسيين والرفحاويين سنوياً اكثر من هذا المبلغ !!؟؟؟— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) May 23, 2020​​​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: رواتب السجناء السياسين و"الرفحاويين" اكثر من القرض السعودي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري: رواتب السجناء السياسين و"الرفحاويين" اكثر من القرض السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).