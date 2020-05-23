امانة بغداد تخصص مساحات خضراء لمشروع

2020/05/23 | 16:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعقد في بغداد ، اليوم السبت ، اجتماعا جمع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وامينة بغداد وممثل عن الهيئة التطبيعية للتباحث بشأن الحصول على الموافقة بتخصيص 60 دونما لبناء المقر الجديد لاتحاد الكرة مع ملاعب لتدريب المنتخبات الوطنية والقاعات، وتم في الاجتماع مناقشة تهيئة المساحات الخضراء في ارجاء العاصمة بغداد واكمالها.وذكر بيان للهيئة ، اطلعت عليه "كلكامش برس" انه "حضر الامين العام للهيأة التطبيعية، المهندس محمد فرحان، الاجتماع الذي عقد بمقر امانة بغداد، وجمع وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، وامين بغداد، ذكرى علوش، والوكلاء والمدراء العاملين في الامانة للتباحث بشأن الحصول على الموافقة بتخصيص 60 دونما لبناء المقر الجديد لاتحاد الكرة مع ملاعب لتدريب المنتخبات الوطنية والقاعات".واضافت " وتم في الاجتماع مناقشة تهيئة المساحات الخضراء في ارجاء العاصمة بغداد واكمالها، تمهيدا لتطبيق البرنامج الذي اطلقه وزير الشباب عدنان درجال، بعنوان الرياضة للجميع".

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