مدير صحة الكرخ يتوقع تسجيل إصابات تفوق 100 حالة باليوم ويحذر من “أيام صعبة”

2020/05/23 | 16:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… توقع مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي، تسجيل إصابات جديدة تفوق 100 حالة، لليوم السبت، فيما حذر من “أيام صعبة”.وقال الحجامي في منشور على صفحته في فيسبوك، “من اليوم و صاعدًا سوف لا انشر عناوين الإصابات المسجلة في جانب الكرخ اولاً لكثرتها و ثانياً لعدم وجود جدوى من النشر لكون […]

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