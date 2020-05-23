حالة شفاء من كورونا في أربيل

2020/05/23 | 16:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق يوم السبت تماثل مريض آخر للشفاء من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الفحوصات المختبرية أكدت تعافي مريض آخر من فيروس كورونا إثر تلقيه الرعاية الصحية، مشيرة إلى أنه غادر المستشفى إلى منزله.

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