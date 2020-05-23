بارزاني مهنئاً بالعيد: علينا العمل صفاً واحداً لتجاوز كورونا وتداعياته

2020/05/23 | 16:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت المسلمين في كوردستان والعالم بعيد الفطر، داعياً إلى توحيد الصف من أجل تجاوز أزمة كورونا وتداعياتها.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أهنئ بمناسبة عید الفطر عوائل وذوي الشهداء الأباة والبيشمركة الأبطال وكافة المسلمين في كوردستان والعراق وكل العالم".

وعبر عن أمله بأن "يكون حلول هذا العيد حافزاً آخرا لنا جميعاً للمزيد من التلاحم ووحدة الصف والتسامح والتعايش وقبول الآخر، وأن يحمل معه الخير والسعادة وأن نحتفل بأعيادنا ومناسباتنا القادمة في أجواء وظروف أفضل".

وأردف بارزاني بالقول، "يحل هذا العيد بينما يواجه إقليم كوردستان، كسائر بلاد المنطقة والعالم، خطر ازدياد انتشار وتفشي وباء كورونا وتبعاته المتعددة الجوانب".

وأضافت بالقول، "لذا فإن علينا جميعاً في إقليم كوردستان أن نعمل معاً صفاً واحداً متلاحمين ومتعاونين ومساعدين في مواجهة هذا الوضع واجتياز الصعوبات.



فبالعمل المشترك والتلاحم والتعاون بين جميع الأطراف فقط، كما في الأزمات السابقة، نستطيع تجاوز هذه الظروف أيضاً والتغلب عليها معاً".

وأشار بارزاني إلى أنه "في هذه المناسبة نؤكد مجدداً على أن رئاسة إقليم كوردستان ستظل مظلة التلاحم والاتحاد لكل القوى والأطراف السياسية ومكونات كوردستان وتمثيل المواطنين بتنوع انتماءاتهم الحزبية والسياسية والقومية والدينية والثقافية، وسيستمر في العمل والسعي في هذا السبيل ولحل المشاكل وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين".

وختم بيانه بالقول، "أبارک للجميع عيد الفطر.



وأرجو السلامة والصحة الجيدة للكل، وأدعو مواطنينا الأحبة إلى الالتزام بإرشادات الوقاية.



ليحفظ الله تعالى كوردستان والجميع".

وسيكون غدا الأحد أول أيام عيد الفطر في إقليم كوردستان.

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