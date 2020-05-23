حسن سالم يخاطب الحكومة بعد تسجيل صوتي يؤكد ارسال السعودية 4000 إرهابي للعراق

2020/05/23 | 16:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز رد النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، اليوم السبت، على التسريب الصوتي بين القذافي ووزير خارجية سلطنة عمان بشأن إرسال السعودية 400 إرهابي للعراق، فيما خاطب الحكومة بالقول: كفاكم سكوتا على إرهاب سلطات آل سعود.وقال سالم في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “التسريب الصوتي بين القذافي ووزير خارجية سلطنة […]

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