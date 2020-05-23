أكثر من 70 ألف إصابة بكورونا في السعودية

2020/05/23 | 16:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم السبت، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 70 ألفا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا ، إنه "تم تسجيل 2442 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 70161 حالة".

وأشار إلى "تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 351 حالة وفاة"، لافتا إلى "تسجيل 2963 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 39,003 حالة".

وتابع المتحدث لوزارة الرسمي الصحة السعودية أن "هناك 28,352 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، منها 364 حالة حرجة".

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الكويتية، يوم السبت، تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وسجلت البلاد 900 إصابة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المصابة، 20464 حالة.

هذا وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بالفيروس 5747 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 232 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي البحرين..



أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، إن "الإصابات الجديدة تشمل 220 حالة لعمالة وافدة و140 حالة لمخالطين، موضحة أن إجمالي الحالات القائمة في المملكة بلغ 4300".

وأشارت إلى "شفاء 366 مصاباً ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 442، لافتة إلى تسجيل 12 حالة وفاة".

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