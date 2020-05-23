بابل تسجل حالة شفاء جديدة من كورونا

2020/05/23 | 16:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن محافظة بابل، حسن منديل، اليوم السبت، عن تسجيل حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا.وقال منديل في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "نعلن عن حالة شفاء تام لمصاب بفيروس كورونا من قرية الشجيرية في ناحية الإسكندرية".وأضاف انه "أصبح عدد حالات الشفاء 39 والراقدين تحت العناية والعلاج 4 فقط".

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