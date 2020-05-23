بريطانيا تلزم الشركات بتحمل 20-30% من أجور العمالة المتوقفة

2020/05/23 | 16:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن المملكة المتحدة أعدت خططا تلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و30 في المئة من أجور العاملين الذين تم منحهم إجازة وذلك ابتداء من آب لتخفيف العبء الكبير لأزمة فيروس كورونا على المالية العامة للحكومة.

ومددت المملكة المتحدة في 12 أيار ولمدة أربعة أشهر العمل ببرنامجها للحفاظ على الوظائف، وهو الجزء الأساسي من محاولاتها التخفيف من أضرار فيروس كورونا على الاقتصاد، لكنها أبلغت أصحاب الأعمال بأنه سيكون عليهم المساعدة في الوفاء بتكلفته الضخمة ابتداء من آب.

وقالت الصحيفة "أعدت الخزانة خططا ستلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و30 في المئة من أجور العاملين".



وأضافت "أصحاب الأعمال سيكونون ملزمين أيضا بتغطية تكلفة اشتراكات التأمينات، بمتوسط خمسة في المئة من الأجور".

وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن يعلن سوناك التعديلات خلال الأيام القادمة.

كان سوناك قد قال يوم الجمعة إن بريطانيا تواجه "أزمة اقتصادية خطيرة جدا" وإنه سيتم فقد وظائف خلال "الأيام والأسابيع والشهور القادمة".

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