التصدي لدواعش حاولوا إحراق مزارع الحنطة شمالي العراق

2020/05/23 | 16:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، التصدي لمجموعة "إرهابية داعشية" تسللت إلى إحدى القرى في محافظة كركوك لاستهداف مزارع الحنطة....

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