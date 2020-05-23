أكبر مصدر للنفط يقرض ثاني أكبر مصدر.. نبيل المرسومي

2020/05/23 | 17:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب نبيل المرسومي: لماذا يقترض العراق من السعودية ؟ دولتان نفطيتان من بين الأكبر في العالم ، تقرض احدهما الأخرى ، اكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط في أوبك تقرض ثاني اكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط في أوبك ، السعودية ذات الفوائض المالية الكبيرة تقرض العراق الذي يعاني من العجز المالي 3 مليارات دولار لتمويل […]

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