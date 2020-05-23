2020/05/23 | 17:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عدم وجود استثناء من تعديل الرواتب، مشيراً الى ان سيجرى التعديل في حال إقراره على فقرة المخصصات.وقال صالح في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه “لا استثناء من تعديل الرواتب في حال إقراره إلا بحالتين، الأولىعدم المساس بالرواتب الأسمية إطلاقاً للموظفين والمحافظة على الحد الأدنى للراتب من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي : يعلن عدم وجود استثناء من تعديل الرواتب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي : يعلن عدم وجود استثناء من تعديل الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).