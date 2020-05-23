اربيل.. إصابة طالب عائد من بغداد بكورونا وتسجيل حالة تعافٍ أخرى

2020/05/23 | 17:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان ومديرية صحة أربيل يوم السبت تشخيص حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل حالة تعافٍ أخرى أربيل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابة الجديدة تعود لطالب دكتوراه (38 عاماً) عائد من العاصمة العراقية بغداد.

من جانبها، قال مديرية صحة أربيل في بيان، إن الفحوصات المختبرية أكدت تعافي مريض آخر من فيروس كورونا إثر تلقيه الرعاية الصحية، مشيرة إلى أنه غادر المستشفى إلى منزله.

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