تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الكرخ

2020/05/23 | 17:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..افاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، السبت، بتسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الكرخ من بغداد، مبينا انه تم نقلهم الى اماكن الحجر الصحي.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان ” مستشفيات الكرخ استقبلت عشرات الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا من مختلف مناطق الكرخ”.واضاف ان “نتائج المسحات المختبرية اظهرت تسجيل 14 اصابة جديدة […]

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