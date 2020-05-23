هل هناك استثناءات من تخفيض الرواتب؟

2020/05/23 | 17:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عدم وجود استثناء من إجراءات تعديل الرواتب، لافتًا إلى أن التعديل سيجري على فقرة المخصصات فيما لو تم إقراره.

المستشار المالي لرئيس الوزراء: سيجرى التعديل في حال إقراره على فقرة المخصصات فحسب وخصوصًا ذوي المخصصات العالية جدًا

وقال صالح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنه "لا استثناء من تعديل الرواتب في حال إقراره إلا بحالتين، الأولى عدم المساس بالرواتب الأسمية إطلاقًا للموظفين والمحافظة على الحد الأدنى للراتب من دون أن يمس به ممن يتسلم 500 ألف دينار أو دون".

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أشار صالح إلى أنه "سيجرى التعديل في حال إقراره على فقرة المخصصات فحسب وخصوصًا ذوي المخصصات العالية جدًا، وبالتدريج نزولًا وبدون استثناء لأي شخص من العاملين في الدولة"، لافتًا إلى أن "التعديلات ستكون بنسب متدرجة ومعقولة فضلًا عن إمكانية وضع سقف أعلى للراتب حسب الدرجة الوظيفية ولا يمكن تجاوز السقف مهما بلغت مصادر الدخل الحكومي للعاملين في الدولة".

وكان وزير المالية علي عبد الأمي علاوي قد كشف، عن الفئات المشمولة بتخفيض الرواتب، فيما حدّد آلية الاستقطاع وطرق تقليصه أو سحبه ادخاريًا.

وقال علاوي إن "الحكومة ستحدد الأولويات للطبقة المسحوقة والفقيرة وأن أي تخفيض بالرواتب لن يشمل الموظفين، أو المتقاعدين بالدرجات الدنيا الذين يتقاضون راتبا بمقدار 500 ألف دينار فما دون"، مشيرًا إلى أن "باقي الفئات الأخرى التي تستهلك نصف الموازنة بالرواتب العالية ستكون مشمولة بالمعالجة والتخفيض".

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