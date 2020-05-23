محلل امريكي : سياسات الهجرة الامريكية عنصرية للغاية

2020/05/23 | 17:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي في ديترويت أبيومي أزيكيوي إن الترحيل الامريكي القسري لـ 100 مهاجر من غواتميالا مصابين بفايروس كورونا سلط الضوء على العنصرية المتأصلة في أنظمة الهجرة والرعاية الصحية الأمريكية.ونقلت قناة (برس تي في ) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن أزيكيوي قوله إن ” سياسة الهجرة تستهدف ايضا […]

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