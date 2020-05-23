ماجدة التميمي : تكشف عن انجاز صيغة جديدة لتعديل قانون التقاعد

2020/05/23 | 17:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… كشفت اللجنة المالية عن إنجاز صيغة جديدة لتعديل قانون التقاعد الموحد، مشيرة الى ان التعديل المعد كتب بهدف رفع المظلومية التي لحقت بالكثير من الموظفين.وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في بيان له تلقته ( المستقلة)..اليوم السبت “انجزنا بمعية مجموعة من القاماتالخبيرة في مجالات متعددة لاسيما القانوي والمالي تعديلاً جديداً لقانون رقم 26 لسنة 2019 المتضمن تعديل قانون التقاعد الموحد“، […]

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