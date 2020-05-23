الحكومة الإسبانية تعلن عن عودة الليجا بداية من 8 يونيو/حزيران المقبل

2020/05/23 | 17:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، اليوم السبت، عودة منافسات الليجا، بداية من 8 يونيو/حزيران المقبل.وقال سانشيز في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا “لقد قامت إسبانيا بما يجب لمواجهة فيروس كورونا، والآن نفتح آفاقًا جديدة أمام الجميع”.وأضاف “حان الوقت لاستعادة العديد من الأنشطة اليومية في إسبانيا.بداية من 8 يونيو/حزيران، سيعود دوري كرة […]

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