السعودية: تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/05/23 | 17:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت السلطات الصحية السعودية عن تسجيل 15 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة (مقابل 13 وفاة أمس)، ما يمثل ارتفاعا غير مسبوق في حصيلة ضحايا الوباء في المملكة.وأكدت وزارة الصحة اليوم السبت في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي، أن حصيلة الوفيات جراء الوباء في البلاد […]

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