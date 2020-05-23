2020/05/23 | 17:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة تتفق مع عقود الكهرباء لايقاف الإضراب عن العمل واستلام مطالبهم ومتابعة تلبيتها مع الحكومة المركزية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 17:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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