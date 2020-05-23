مدير صحتها: إصابات كورونا في الكرخ قد تتجاوز الـ100 لهذا اليوم.. نتوقع ايام صعبة !!

2020/05/23 | 17:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز توقع مدير صحة بغداد الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم السبت، أن تتجاوز الاصابات بفيروس كورونا المستجد في الكرخ اليوم، الـ100 إصابة.وقال الحجامي، في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه: “اسمحوا لي ان أعلمكم من اليوم و صاعدًا سوف لا انشر عناوين الإصابات المسجلة في جانب الكرخ اولاً لكثرتها و ثانياً لعدم وجود جدوى من […]

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