2020/05/23 | 17:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، عن رصد 10 حالات وفاة و900 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 232 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.بذلك وصل إجمالي الحالات إلى 148 وفاة و20464 إصابة و5747 حالة شفاء.وأوضحت الوزارة أن بين المصابين الجدد 164 مواطنا كويتيا و150 مقيما مصريا و264 مقيما من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (10 وفيات و900 إصابة جديدة بكورونا في الكويت) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (10 وفيات و900 إصابة جديدة بكورونا في الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).