المالية النيابية تتوقع تجاوز الازمة لمدة محدودة اذا وصل برميل النفط ل40 دولارا

2020/05/23 | 17:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد رشيد، السبت، استمرار الازمة المالية في العراق حتى اذا وصلت أسعار النفط الى 40 دولارا للبرميل، معتبرا أن هذا السعر سيسير الأمور لكن لفترة وجيزة.وقال رشيد لـ /المعلومـة/ إن “سعر برميل النفط إذا وصل الى 38 دولار فأن العراق سيبقى له 31 دولار وهذا يعني ان […]

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