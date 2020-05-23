2020/05/23 | 17:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، السبت، إدخال وحدات توليدية جديدة الشهر المقبل لتحسين تجهيز الطاقة، لافتةً الى ان اعفاءات الجباية اثرت على أعمال وزارة الكهرباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واع) واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تعمل الآن بخطة طوارئ وتعول على إدخال طاقات جديدة في الشهر المقبل" لافتاً الى أن "الطاقات الجديدة هي عبارة عن وحدات توليدية من محطة السماوة ومن محطة الناصرية لسد ما عجزت عنه المنظومة من توفير طاقات جديدة".

وعزا العبادي "تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية خاصة في بغداد الى الاستهداف الإرهابي المبرمج لخطوط وأبراج نقل الطاقة" مشيراً الى أن "استهداف خطوط وأبراج الطاقة الكهربائية انعكس على تحديد أحمال المنظومة وقلة ساعات التجهيز".

وأكد العبادي أن "الملاكات الهندسية والعاملين في أقسام الصيانة وأقسام الخطوط يعملون على إعادة ما تم تدميره من الإرهابيين".

وأضاف أن "وزارة الكهرباء تعمل ضمن محددات وضمن الخطط التي تشمل صيانة دورية واضطرارية للوحدات التوليدية ،وكان يفترض أن تدخل هذه الوحدات ضمن برنامج الصيانة استعداداً لموسم الصيف، لكن عدم تزود الوزارة بأي موازنة أو نفقات مالية تشغيلية انعكس بشكل سلبي على إدامة المنظومة بطاقة جديدة"، مبيناً أن "زيادة الطلب في ذروة فصل الصيف أصبح لا يتواكب مع معدل الإنتاج إضافة الى أن ارتفاع درجات الحرارة مع زيادة الطلب على استهلاك الطاقة جعل من ساعات تجهيز الكهرباء تبدو بهذا الشكل القليل".

وتابع العبادي أن "إعفاء المواطنين من دفع الجباية تترتب عليه جملة من الآثار ربما لا تتمكن وزارة الكهرباء من إدامة الخدمة بسبب عدم إقرار الموازنة وبالتالي يكون الاعتماد على دفع مردودات الجباية من المواطنين، وهذا الاعفاء يؤثر في استدامة جميع المشاريع وإدامة تأهيل الشبكة الكهربائية وحتى تقديم الخدمة بشكل ملائم"، مشدداً على أن "موضوع إعفاء المواطنين من أجور الجباية يحتاج الى قرارات حكومية والقرار ليس مختصاً بالوزارة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: إعفاءات الجباية أثرت في استدامة المشاريع) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: إعفاءات الجباية أثرت في استدامة المشاريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).