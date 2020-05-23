الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في بساتين اعدادية الزراعة بكربلاء

2020/05/23 | 17:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أعلن الدفاع المدني في كربلاء، السبت، اخماد حريق نشب في بساتين اعدادية الزراعة في قضاء الحسينية.وقال مدير الدفاع المدني العميد طاهر حميد لـ /المعلومة/ إن “الدفاع المدني أخمد حريقا نشب في البساتين التابعة لإعدادية الزراعة في منطقة العطيشي بقضاء الحسينية وادى لاحتراق 5 دونم منها”.وأضاف طاهر أن “هذه البساتين تتعرض سنويا […]

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