وزير المالية علي علاوي يصل الكويت قادماً من السعودية

2020/05/23 | 17:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت وسائل اعلام كويتية، اليوم السبت، ان مبعوث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزير المالية علي عبدالامير علاوي، وصل الى الكويت قادما من السعودية.وذكرت وكالة الانباء الكويتية “كونا”، ان” رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح استقبل في قصر السيف، مبعوث رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق وزير المالية ووزير النفط […]

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