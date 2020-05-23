بالوثيقة: حكومة كردستان ترد رسمياً على مقترحات وزير المالية لتسوية الخلافات

2020/05/23 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اربيل

ردت حكومة اقليم كردستان، السبت (23 آيار 2020)، بالوافقة على مقترحات وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، لتسوية الخلافات والملفات العالقة بين بغداد واربيل .

وقالت حكومة الاقليم في وثيقة بعثتها الى وزير المالية العراقي، إنه اشارة الى كتابكم، (الذي تضمن أربع خطوات للتسوية المالية بين بغداد وأربيل)، تؤكد حكومة كردستان موافقتها على المضمون الوارد فيه.

وكان وزير المالية العراقي، علي عبدالأمير علاوي بعث، في وقت سابق، رسالة إلى رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، تضمنت أربع خطوات للتسوية المالية بين بغداد وأربيل.

وبحسب الوثيقة، فإن الخطوات المقترحة تشمل دفع 400 مليار دينار عراقي لشهر نيسان من قبل الوزارة لإقليم كردستان، إلى جانب الدخول باجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومتين لغرض الاتفاق على تسوية نهائية خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً، وتعتمد قانون الإدارة المالية الاتحادي أساساً لها ، كما يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية في الإقليم باحتساب الإيرادات غير النفطية للإقليم وتدقيقها.

وأشارت الوثيقة المؤرخة بتاريخ 19 أيار الجاري إلى أن تمويل الدفعات اللاحقة لشهر نيسان يجري بعد تنفيذ الاتفاق الذي سينتج عن الاجتماعات.

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