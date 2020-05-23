نائب يتحدث عن 4 جهات

2020/05/23 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، السبت 23-5-2020، عن وجود 4 جهات، قال إنها تنهب خزينة العراق، لافتا الى أنها واجهات لبعض الدول.

وقال كوجر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حديث وزير المالية مؤخرا، عن وجود جيوب في الدولة، خارجة عن السيطرة تنفق المليارات سنويا، ليس سرا بل امرا معروفا ومعلوما للرأي العام"، مؤكدا ان "المشكلة في العراق مشخصة من فترة ليست قليلة، ولكننا نحتاج الى ما يتبنى الحلول في مواجهة الفساد بقوة وحزم وايقاف هدر الأموال".

وأضاف كوجر، أن "أهم ملفات الفساد في الدول العراقية، تتمثل بالمنافذ الحدودية، والنفط، وبيع العملة، والجباية، والمكاتب الاقتصادية، والفضائيين والمشاريع الوهمية"، لافتا الى ان "كل تلك الملفات معروفة والوزير باعتباره رأس هرم الوزارة قادر على اعطائنا رقما محددا عن حجم الاموال المنهوبة بسبب الفاسدين".

واشار كوجر الى "وجود 4 جهات تنهب خزينة العراق، هم اشخاص ومليشيات واحزاب ومافيات أغلبهم هم واجهات لدول بعضها من دول الجوار، وهذا ما يفسر عدم القدرة على التصدي لها من قبل الحكومات السابقة"، لافتا الى انها "لو كانت ميليشيا فقط لكان التصدي لها اسهل".

وكان وزير المالية، علي علاوي، قال في مقابلة متلفزة، أن "من المفترض أن يكون هناك حساب موحد لكل أموال الدولة، ولكن هناك جيوبا موجودة خارج السيطرة فيها مليارات"، مؤكدا وجود "حسابات بالتريليونات لبعض الوزارات".

وعلى صعيد ذي صلة ،كشف عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، عن دول تم نقل الاموال العراقية المنهوبة اليها عن طريق التهريب.

وقال المسعودي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الفساد في البلاد وصل الى حدا لا يطاق حتى إن البعض بنى قصورا من اموال الشعب العراقي".

واشار الى ان "الاموال العراقية التي هربت من البلاد طوال السنوات الماضية، تملأ المصارف الاماراتية والاردنية، والمصرية، والتركية"، مؤكدا ان "استعادة هذه الاموال ستساهم في بناء مشاريع بنى تحتية كبيرة".

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