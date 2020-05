وزير المالية العراقي في الخليج.. ومناشدة لدعم مالي عاجل

2020/05/23 | 17:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مسؤول صحي محلي عراقي السبت تحذيرا شديد اللهجة لمواطني العاصمة بغداد بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد، في خطوة تشير إلى مدى يأس السلطات العراقية من عدم الالتزام بالإجراءات الرامية للحد من تفشي الوباء القاتل.

وقال مدير صحة جانب الكرخ في بغداد جاسب الحجامي على صفحته في فيسبوك إن الإصابات بالفيروس "انتشرت في كل مدن الكرخ وقراها وأريافها بدون استثناء".

وأضاف في تدوينة على صفحته في فيسبوك أن التقارير تؤكد أن عدد الإصابات المسجلة السبت "قد تتجاوز المائة بينها عدد كبير من كبار السن والأطباء والممرضين والإداريين".

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.





اسمحوا لي...Posted by ‎جاسب لطيف علي الحجامي‎ on Saturday, May 23, 2020وتابع بالقول: "لقد اتبعنا كل الطرق والوسائل الممكنة في النصح وحذرنا وحذرنا وحذرنا ولا من مجيب".

وختم "لقد منحنا الله فرصة عظيمة لم يمنحها لدولة أخرى غير العراق، فلم يكن منا إلا أن أعرضنا عنها"، مضيفا أن "أكثر ما أخشاه أن تكون هذه الفرصة قد انتهت وعلينا من اليوم أن نتوقع أياما صعبة".

وتأتي تصريحات الحجامي في وقت كان يعد فيه جانب الكرخ ببغداد الأقل في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا بالمقارنة مع جانب الرصافة ذي الكثافة السكانية العالية.

وتكافح السلطات العراقية للحد من تفشي الوباء في ظل نظام صحي متهالك، بعد سنوات من الحروب والفساد التي تسببت في تراجع الواقع الصحي في البلاد.

وكانت السلطات العراقية أعلنت هذا الأسبوع فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر، وحددته من يوم الأحد وحتى الخميس المقبل، في إطار محاولتها الرامية السيطرة على الوباء.

وفرضت السلطات منذ منتصف مارس الماضي، حظرا شاملا للتجوال استمر لغاية 21 أبريل الماضي، قبل أن يتم تخفيفه جزئيا والسماح للسكان بالتجوال خلال ساعات النهار باستثناء الجمعة والسبت يكون فيهما الحظر شاملا.‎

لكن الكثير من سكان العاصمة لا يلتزمون بإجراءات الحظر والتباعد الاجتماعي، حيث لا تزال التجمعات الكبيرة منتشرة وخاصة في الأسواق والمراكز التجارية.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق 3946 إصابة، و147 حالة وفاة، وفق الأرقام الصادرة من وزارة الصحة العراقية الجمعة.

