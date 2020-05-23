خبير قانوني لـ”العهد نيوز”: تأخر الموازنة يؤثر سلبا على المشاريع الاستثمارية

2020/05/23 | 17:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز صرح النائب والخبير القانوني حسين الاسدي، اليوم السبت، ان تاخر الموازنة يؤثر سلبا على جميع المشاريع في البلد فلا موازنة استثمارية مرصودة لتطوير البنى التحتية او الفوقية.وقال الاسدي في تصريح خص به “العهد نيوز”، “انها تفتقد لخطة عمل لانها تعتمد على نسبة صرف واحد من ١٢ للسنة السابقة ٢٠١٩ مما يعني انه […]

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