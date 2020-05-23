النزاهة: إحباط محاولة لتهريب41 سيارة في ميناء ام قصر

2020/05/23 | 17:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة، عن احباطها محاولة لتهريب احدى وأربعين مركبة، في ميناء ام قصر بمحافظة البصرة.

وأوضحت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، ان فريق المديرية انتقل إلى الميناء بعد تلقيه معلومات حول وجود محاولة لتهريب سيارات خارج الميناء، وتمكن بعد مرابطته في الميناء لمدة ومين، من ضبط إحدى وأربعين سيارة من طراز ” هيونداي ستاكرس” تعود سنوات صنعها إلى ما بين الفين وعشرة والفين وثلاثة عشر، وهو ما يعني انها مخالفة لضوابط الاستيراد، مشيرة إلى تنظيم محضر ضبط بناء على مذكرة قضائية، إيداع المركبات لدى هيئة المنافذ الحدودية لحين إصدار قرار قضائي بشأنها.

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